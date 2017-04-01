Биспинг: план Сен-Пьера — побить меня, Майю и Макгрегора

Чемпион UFC в среднем весесчитает, чтонамерен последовательно завоевать чемпионские пояса в трёх весовых категориях, прежде чем завершить карьеру.«Думаю, план Сен-Пьера таков: вернуться и побить меня. За это время Дэмиан Майа побьёт Хорхе Масвидала и выйдет на бой с Тайроном Вудли. Сен-Пьер верит, что Майа побьёт Вудли. После боя со мной Сен-Пьер сразится с Майей, откажется от пояса в среднем весе и пойдёт в полусредний.Потом он откажется от пояса в полусреднем весе и сразится с Конором Макгрегором за титул лёгкого веса. Таков его план, я гарантирую. И если ему это удастся, то он точно уйдёт как величайший боец смешанного стиля в истории», — цитирует Сен-Пьера MMA Fighting.