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Глава Bellator Кокер: первым куплю билеты на бой Макгрегор — Мейвезер

2 апреля 2017, воскресенье. 10:51. Бокс/ММА
Глава Bellator Скотт Кокер признался, что хочет увидеть бой чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора и 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего.

«Я первый, кто купит билеты. Хочу быть там. Будет ли это здорово? Я хочу пойти туда, потому что Конор особенный. Он сделал много важного как спортсмен, но он может болтать, болтать и болтать. И мне это нравится. Я люблю персонажей. Конор стал больше, чем персонаж из жизни. Так почему не хотеть увидеть это?», — приводит слова Кокера MMA Fighting.
Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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