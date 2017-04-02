Глава Bellator Кокер: первым куплю билеты на бой Макгрегор — Мейвезер

Глава Bellator Скотт Кокер признался, что хочет увидеть бой чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора и 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего.
«Я первый, кто купит билеты. Хочу быть там. Будет ли это здорово? Я хочу пойти туда, потому что Конор особенный. Он сделал много важного как спортсмен, но он может болтать, болтать и болтать. И мне это нравится. Я люблю персонажей. Конор стал больше, чем персонаж из жизни. Так почему не хотеть увидеть это?», — приводит слова Кокера MMA Fighting.