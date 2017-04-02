Чизора: в этот раз я нокаутирую Хелениуса

Бывший чемпион Европы в супертяжёлом весепообещал нокаутироватьв их реванше.«Не думаю, что в прошлый раз Роберт принимал меня всерьёз. Но в этот раз ему придётся хорошенько подготовиться. Я покажу ему то, чего он не видел, и нокаутирую его. Я не играю, и у этого парня проблемы. Когда я вновь приеду в Хельсинки, я буду настроен на войну», — приводит слова Чизоры Fight Hype.Чизора и Хелениус встретятся 27 мая в Хельсинки. Их первый бой прошёл в 2011 году, и Хелениус победил раздельным решением судей.