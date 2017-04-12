Уайт: я думаю, что Роузи не вернётся в ММА

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о том, что бывшая чемпионка организации и одна из самых известных женщин-бойцов Ронда Роузи пока не изъявляла желания вернуться в бои.
В декабре прошлого года Роузи выступила на турнире UFC 207, где потерпела досрочное поражение от Аманды Нуньес.
«Я ещё не говорил с ней о возобновлении поединков. Мы общаемся с Рондой, быть может, раз в неделю или раз в две недели. Она ничего не говорила мне о возвращении. Я думаю, что она не вернётся», — приводит слова Уайта MMAFighting.