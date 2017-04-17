Чизора: Паркер боксирует с ничтожествами

Британский супертяжеловесподверг критике чемпиона мира по версии WBO, усомнившись в качестве его оппозиции на профессиональном ринге. На 6 мая в Окленде (Новая Зеландия) у Паркера запланирован поединок с«Он боксирует с ничтожествами, таксистами, водителями автобусов в Новой Зеландии. Ему нужно выйти из «джунглей», в которых он живёт, и показать себя. Пусть докажет, что он существует.Всё дело в деньгах. Я не забочусь о титулах, меня интересуют «зелёные». Всё дело в количестве долларов. Покажите мне деньги. Он может оставить себе титул, а я возьму деньги, если они будут правильными. Единственный совет, который я могу ем дать, — не приезжать в Европу, потому что я побью его», — цитирует Чизору BoxingScene.