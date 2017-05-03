Денис Лебедев может вернуться на ринг 10 июля в Екатеринбурге

Представители чемпиона мира WBA в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева ведут переговоры об организации поединка для российского боксёра в рамках турнира, запланированного на 10 июля в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».

Последний свой бой Лебедев провёл в декабре прошлого года против Мурата Гассиева, которому проиграл чемпионский пояс IBF, потерпев поражение раздельным решением судей. Титул WBA в том поединке на кону не стоял.

На прошлой неделе промоутер Гассиева Леон Маргулес заявил, что следующий бой его боксёра запланирован на май-июнь текущего года.