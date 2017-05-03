Денис Лебедев сразится с Марком Флэнэганом 10 июля

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев в следующем поединке сразится с Марком Флэнэганом 10 июля. Поединок состоится в Екатеринбурге.

«Главным событием турнира будет бой Дениса Лебедева, его соперником может стать австралиец Марк Флэнэган, контракт пока не подписан, и мы ждём санкции WBA. На данный момент подписан контракт с промоутерами Дениса, с компанией „Мир бокса“. Сейчас остаются формальности по договорённостям с обеими сторонами», — рассказал промоутер Алексей Титов ТАСС.

Последний бой Лебедев провёл в декабре 2016 года, когда проиграл Мурату Гассиеву.