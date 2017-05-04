Уайт: не знаю, будут ли братья Диас драться когда-либо снова

Руководитель UFC Дэна Уайт заявил, что братья Ник и Нэйт Диасы постоянно отказываются от предлагаемых боёв и могут никогда не вернуться в октагон. Нэйт Диас в последний раз выступал в августе 2016 года, а Ник Диас — в январе 2015-го.

«Не знаю, будут ли эти парни драться когда-либо снова. Мы постоянно предлагаем им бои. Мы предлагаем, а они отказываются. Не знаю, чего они хотят. Это их дело. Хотят они выступить на следующей неделе или больше вообще не хотят выступать — их дело. Кажется, ни один из них не хочет драться», — приводит слова Уайта MMA Fighting.