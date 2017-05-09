Лебедев начал в Казахстане подготовку к следующему бою

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев проведёт второй этап подготовки к своему возвращению на ринг в США под руководством Фредди Роуча. Об этом сообщил менеджер российского боксёра Вадим Корнилов.

Ранее стало известно, что свой следующий бой Лебедев может провести 10 июля в Екатеринбурге против австралийца Марка Флэнагана.

«Пока Денис тренируется в Казахстане в лагере (Александра) Поветкина. А второй этап подготовки пройдёт уже в Лос-Анджелесе под руководством Фредди Роуча. Он начнётся примерно 20 мая. Что касается возможного боя в Екатеринбурге, то ещё ведутся переговоры с WBA», — цитирует Корнилова «Р-Спорт».