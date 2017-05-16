Экс-тренер Усика: Гассиев заставил бы Александра работать на пределе

Американский тренер Джеймс Али Башир, ранее работавший с чемпионом мира по версии WBO Александром Усиком, выразил мнение, что украинец испытал бы серьёзные проблемы, если бы встретился с россиянином Муратом Гассиевым, владеющим поясом IBF.

«Если Лебедев, как мне кажется, уже на финишной прямой своей карьеры, то огромную опасность для Усика несут Гассиев и Бриедис. Это новые чемпионы — молодые, голодные. Они — настоящая угроза. Возможно, не сейчас, а в будущем. Бриедис лучше как боксёр, Гассиев лучше как панчер. Бриедис будет боксировать, Гассиев будет давить, прессинговать. Он заставит Сашу работать на пределе возможностей, всё время находиться в движении», — приводит слова тренера vRINGe.com.