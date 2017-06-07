Лебедев пока не планирует участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев не планирует участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии, об основании которой было объявлено в марте этого года. Об этом сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.



Всемирная боксёрская суперсерия была основана немецким промоутером Калле Зауэрландом и его американским коллегой Ричардом Шафером в сотрудничестве с европейскими бизнесменами. Призовой фонд ежегодного турнира составляет $ 50 млн.



«Пока таких планов нет. У Лебедева назначен бой на 10 июля, и он был запланирован до того, как поступило предложение участвовать в турнире. Некоторые обязательные мероприятия по турниру совпадают с нашими обязательствами по бою, поэтому сейчас главное — это бой 10 июля, который пройдёт в Екатеринбурге. Также есть обязательная защита пояса WBA и некоторые варианты на объединение титулов. Мы предпочитаем оставлять все варианты открытыми, в данный момент есть хорошие финансовые перспективы продвижения карьеры вне турнира, и мы не хотели бы лимитировать себя от этих возможностей, выступая в турнире», — цитирует Корнилова «Р-Спорт».