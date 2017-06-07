Промоутер Усика: не спешим давать ответ об участии Александра в суперсерии

Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions в Украине Александр Красюк рассказал о планах своего клиента, чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика, заявив, что участие украинца в суперсерии пока ещё находится под вопросом.

«Планируем, что следующая защита Усика пройдёт в Украине. Бой может пройти на одном из стадионов страны. Это будет Одесса, Львов или Киев, а само мероприятие состоится в конце августа. Переговоры об этом ещё ведутся.

Что касается участия Александра в суперсерии, то нам поступало соответствующее предложение от организаторов. Они хотят видеть Александра в турнире и всеми силами стараются его туда затащить. Но на данный момент мы сомневаемся в том, что это мероприятие будет иметь такой вид, как оно было анонсировано, и пока не спешим давать ответ.

О намерении принять участие в турнире заявили два чемпиона — Мурат Гассиев и Майрис Бриедис, но никаких контрактов они не подписывали. Это всего лишь предварительное соглашение о намерениях. Посмотрим, если удастся втянуть всех чемпионов мира в тяжелом весе в одну кучу, если, независимо от статуса чемпиона Юниера Дортикоса, согласится и кубинец, тогда, возможно, мы сможем увидеть там и Александра", — приводит слова Красюка Ringside24.