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Александр Усик проведёт следующий бой 26 августа

14 июня 2017, среда. 12:48. Бокс/ММА

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец Александр Усик назвал дату своего следующего поединка.

«Дата есть. Это будет 26 августа. Ещё не определилась арена, но это будет на одном из украинских стадионов. Лично моё желание, чтобы бой прошёл в Одессе. Лето, Одесса — класс. Я бы потом после боя пошёл на пляжик с супругой.

Если это будет во Львове – с удовольствием. Я уже там боксировал, очень хорошо принимают люди. А вообще, это не ко мне вопросы, а к организаторам. Моя задача — тренироваться и боксировать», — цитирует Усика Xsport.

Источник: Xsport.ua Сообщить об ошибке
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Александр Усик
Новости. Бокс/ММА
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