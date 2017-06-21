Александр Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксёрской суперсерии

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик, вероятнее всего, примет участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, об основании которой было объявлено в марте этого года. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель USA Today Марк Коппинджер.



«Том Леффлер сказал, что, скорее всего, Усик выступит на турнире WBSS. Отличные новости», — написал Коппинджер.



Всемирная боксёрская суперсерия была основана немецким промоутером Калле Зауэрландом и его американским коллегой Ричардом Шафером в сотрудничестве с европейскими бизнесменами. Призовой фонд ежегодного турнира составляет $ 50 млн.