Рябинский: даже у меня есть желание подраться со Стиверном

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что на данный момент слишком рано обсуждать возможность проведения боя между Бермейном Стиверном и Александром Поветкиным. Встреча этих боксёров должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из--за допингового скандала, в который был вовлечён россиянин.



«Даже у меня есть желание подраться со Стиверном, не то что у Александра. Но не надо раньше времени это обсуждать. 1 июля – очень важный бой, поэтому о каких-то планах будем разговаривать после него», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.

1 июля в Москве Поветкину предстоит провести бой с украинцем Андреем Руденко.