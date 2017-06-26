Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Рябинский: даже у меня есть желание подраться со Стиверном

26 июня 2017, понедельник. 15:41. Бокс/ММА

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что на данный момент слишком рано обсуждать возможность проведения боя между Бермейном Стиверном и Александром Поветкиным. Встреча этих боксёров должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из--за допингового скандала, в который был вовлечён россиянин.

«Даже у меня есть желание подраться со Стиверном, не то что у Александра. Но не надо раньше времени это обсуждать. 1 июля – очень важный бой, поэтому о каких-то планах будем разговаривать после него», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.

1 июля в Москве Поветкину предстоит провести бой с украинцем Андреем Руденко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александр Поветкин Бермейн Стиверн
Новости. Бокс/ММА
26 июня 2017, понедельник
16:00 Команда Ковалёва подала протест на исход боя с Уордом
15:41 Рябинский: даже у меня есть желание подраться со Стиверном
14:53 Поветкин: Емельяненко давно всё и всем доказал, он может спокойно продолжать
14:46 Руденко: Поветкин — боксёр с хорошей школой
14:40 Поветкин и Руденко провели дуэль взглядов перед боем
14:24 Поветкин: давние спарринги с Руденко не сыграют роли в предстоящем бою
13:35 UFC Fight Night 112: Ли победил Кьезу, Пенн проиграл Сиверу
12:55 Альварес: есть большая разница между мной и прежними соперниками Головкина
12:43 Менеджер Ломаченко: будем рады провести бой с Ригондо в 130 фунтах
11:39 В команде Ригондо считают блефом предложение менеджера Ломаченко
10:36 Джозеф Паркер сразится с Хьюи Фьюри 23 сентября в Манчестере
09:54 Кирпа: Поветкин способен завоевать титул чемпиона мира
09:34 Поветкин: Руденко постарается зацепиться за свой шанс
02:02 Рябинский: когда Емельяненко был моложе, ребят вроде Митриона он «ел пачками»
00:56 Дюран: если Макгрегор серьёзен, он сломает Мейвезеру обе руки и ноги
25 июня 2017, воскресенье
23:32 Роуч: Пакьяо решил побеждать по очкам, когда прочитал Библию
22:27 Пакьяо: никогда не был так мотивирован, как на бой с Хорном
21:46 Харитонов: было очень больно смотреть, как Емельяненко проиграл
20:31 Минаков: с удовольствием бы встретился с Митрионом
19:13 Тренер Емельяненко: Фёдору просто не повезло
18:37 Крылов: Емельяненко стоит попробовать себя в боях с ветеранами Bellator
18:18 Менеджер Ломаченко: Ригондо, поднимайся в весовую категорию к Василию
17:17 Митрион: к чёрту «Голден Стэйт», я пойду в Белый дом к Трампу!
16:47 Тренер Бронера: Гарсия вовсе не такой, как Майдана или Портер
15:32 Мутко: Емельяненко был и остаётся выдающимся спортсменом
14:43 Митрион: не помню, как упал
13:38 Емельяненко не понадобилась госпитализация
13:23 Мичков: добивание было жёсткое, Емельяненко нужно пройти обследование и лечиться
13:11 Хопкинс: Мейвезер показал неуважение к спорту
12:04 Пакьяо: Хорн — жёсткий и агрессивный боец
11:38 Митрион: Емельяненко — величайший тяжеловес всех времён
11:12 Головкин: все знают, что Сондерс — клоун
10:53 Емельяненко — о бое с Сонненом: мы в разных весовых категориях
10:31 Пакьяо: в бою с Хорном будет война
09:32 Емельяненко: хотел бы реванш с Митрионом
09:15 Адамек, Гловацки и Мастернак одержали победы на вечере бокса в Гданьске
07:21 Стоит ли Фёдору Емельяненко продолжать карьеру?
07:01 Видеозапись нокаута в бою Емельяненко — Митрион
06:50 Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
05:11 Результаты поединков предварительного карда турнира Bellator 180
00:49 UFC Fight Night 112. Хендрикс провалил взвешивание, Ли перевесил Кьезу
24 июня 2017, суббота
23:57 Менеджер Ломаченко: никто не хочет драться с Василием
23:46 Читатели «Чемпионата» считают, что Емельяненко досрочно победит Митриона
22:35 Фёдор Емельяненко — Мэтт Митрион. Онлайн-трансляция боя начнётся в 06:00
21:46 Хуан Мануэль Маркес вернётся в ринг 19 августа
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли Фёдору Емельяненко завершить карьеру бойца?
Архив →
© championat.com, 2000–2017