Джеймс Тони: я не собираюсь завершать карьеру, хочу достигнуть рубежа в 100 боёв

В прошлом месяце экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) провёл 90-й бой на профессиональном ринге, попутно заявив, что победа над Майком Шеппардом станет его прощальным выступлением. Теперь же 48-летний американец передумал останавливаться и намеревается провести ещё 10 поединков.

«Я хочу стать чемпионом мира в супертяжёлом весе, и я не собираюсь завершать карьеру. Хочу достигнуть рубежа в 100 боёв на профессиональном ринге. Мне всё равно, с кем из чемпионов придётся драться, на протяжении всей карьеры я не избегал соперников. Надеюсь провести следующий поединок в сентябре или октябре. Вы говорите, что мне 48 лет, но у меня новая диета, так что я себя чувствую на 28», — приводит слова Тони Boxingtalk.