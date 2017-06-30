Ковалёв не намерен добиваться третьего боя с Уордом

Российский боксёр Сергей Ковалёв сказал, что не намерен добиваться третьего боя с чемпионом мира IBF/WBA/WBC Андре Уордом, однако готов будет с ним встретиться, если такая возможность будет предложена.

«Нет, это (третий поединок. — Прим. «Чемпионата») не в моих целях. Сразу замечу: не потому, что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобеждённый, у него очень большая поддержка, и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $ 3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой — был заряд судейский. Добиваться не планирую, но готов драться», — цитирует Ковалёва ТАСС.