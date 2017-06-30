Уайт: сомневаюсь, что Ник Диас или Ронда Роузи когда-либо вернутся

Глава UFC Дэна Уайт выразил сомнение в том, что американский боец Ник Диас когда-либо вернётся в октагон.

«Я очень сомневаюсь, что он вернётся. Честно говоря, я не знаю, не могу говорить за него, вам нужно общаться с ним. Но если вы спросите меня, то я не думаю, что Ник Диас когда-либо будет драться. У него больше нет желания. Для этого надо быть молодым и голодным бойцом. Это дело надо любить, я думаю, что у Ника больше нет любви к боям.

То же самое я могу сказать о Ронде Роузи. Я думаю, она завершит карьеру. Она об этом не заявляла, но она прекратит выступать", — приводит слова Уайта MMAJunkie.