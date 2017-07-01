Беллью: наш бой с Уордом может пройти до конца года

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью сообщил, что может провести бой с чемпионом WBA/WBO/IBF в полутяжёлой категории Андре Уордом в 2017 году.

«Я сильно уважаю Андре Уорда. Он хороший человек и отличный боец, но не надо ошибаться — он меня не побьёт. Меня так много раз за карьеру списывали со счетов и, кажется, делают это снова. Переговоры начались, и мы можем провести большой бой до конца года. Я прерву его череду побед. Ему стоило оставаться в полутяжёлом весе», — написал Беллью в «Инстаграме».