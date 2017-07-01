Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик примет участие во Всемирной суперсерии бокса, сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, Усик стал шестым боксёром, подтвердившим участие в так называемой боксёрской Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что во Всемирной суперсерии примут участие Юниер Дортикос (чемпион WBA Regular), Мурат Гассиев (чемпион IBF), Марис Бриедис (чемпион WBC), Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик.

«Доволен и вдохновлён идеей этого турнира. Я мечтал собрать всех чемпионов вместе и выяснить, кто из нас станет абсолютным чемпионом. Я намерен завоевать ещё три титула и выиграть трофей имени Мухаммеда Али», — приводит слова украинца официальный сайт Всемирной суперсерии.