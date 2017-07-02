Рябинский: Поветкин готов к бою с чемпионом WBO Джозефом Паркером

Новоиспечённый интернациональный чемпион WBO и WBA Интерконти в супертяжёлом весе Александр Поветкин свой следующий поединок может провести против чемпиона WBO новозеландца Джозефа Паркера. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.



«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпионом WBA в супертяжёлом весе) ещё необходимы поединки, а также более тщательная и серьёзная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас», — сказал Рябинский в интервью ТАСС.

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