Лебедев: бокс Поветкина в бою с Руденко стал для меня откровением

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев признался, что его приятно удивил бокс, который Александр Поветкин продемонстрировал в недавнем бою с украинцем Андреем Руденко. Встреча этих спортсменов состоялась 1 июля в Москве и завершилась победой россиянина по очкам.



«Конечно, нам хотелось, чтобы Саня раньше закончил бой, но Руденко тоже вышел не номер отбывать. Он хотел победить, тем более что на кону было два «ремня». Один старался побыстрее закончить, другой старался изо всех сил выжить и тоже выиграть. И мы видели, что он (Руденко) довольно увесисто несколько раз попадал. И попадал красиво, чётко, навстречу. Мне он очень понравился. Санек стал «гасить» с первого раунда, я такого Поветкина ещё не видел. Это стало для меня откровением. Обычно он медленно начинает, целится, высматривает, а здесь сразу пошли атаки», — цитирует Лебедева «Р-Спорт».