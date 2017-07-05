Лебедев: Роуч не сможет приехать на бой с Флэнаганом

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев рассказал, как проходила подготовка к бою с австралийцем Марком Флэнаганом, запланированному на 9 июля в Екатеринбурге. Часть подготовки россиянина прошла в Лос-Анджелесе под руководством известного тренера Фредди Роуча.



«Подготовка прошла замечательно. Всё прошло по плану. Приехал пораньше, потому что это было общее решение нашей команды. Просто в этот раз кое-что изменили в подготовке. Была необходимость, поэтому так и сделали.



Конечно, я смотрел бои Марка Флэнагана. Насчёт сюрпризов с его стороны скажу, что это бокс, и сюрприз может быть с любой стороны и в любое время. Так что мы оба должны быть к этому готовы.



На этом бою Фредди Роуч присутствовать не сможет, но у меня в углу будет его первый зам — Марвин Сомодио, думаю, между ними разницы практически нет», — цитирует Лебедева сайт промоутерской компании «Мир бокса».