Открытая тренировка Лебедева в Екатеринбурге отменена из-за непогоды

Организаторы запланированного на 9 июля турнира в Екатеринбурге вынуждены были отменить открытую тренировку бойцов, которая должна была пройти 6 июля под открытым небом. Открытую тренировку должен был провести и чемпион мира WBA в первом тяжёлом весе Денис Лебедев, которому предстоит сразиться с австралийцем Марком Флэнаганом.



«В связи с резким похолоданием и непрекращающимся дождем организаторы «Недели мужества» приняли решение о корректировке программы мероприятия на 6 июля. В частности, отменена открытая тренировка участников матчевой встречи Россия — Япония, запланированная на 18:00 на площади перед театром драмы», — сообщается в официальном «твиттере» RCC Boxing Promotions.