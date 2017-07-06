Лебедев: о завершении карьеры пока не думаю

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев рассказал, что пока не думал о возможности завершения боксёрской карьеры. 9 июля в Екатеринбурге россиянину предстоит провести защиту титула в бою с австралийцем Марком Флэнаганом.



«Я пока что об этом не думаю. Это решение рано или поздно принимает каждый. Моя жизнь состоит не только из бокса, на моём обеспечении четверо детей. Семья – это большая ответственность. Одна дочка у меня закончила школу, вторая скоро будет её оканчивать, ко мне переезжает жить племянник. Забот хватает, поэтому не только боксом единым сыт человек. Это про меня.



После 9 июля мне надо решить множество накопившихся бытовых проблем, и этот процесс продлится как минимум до следующего боя», — цитирует Лебедева «Р-Спорт».