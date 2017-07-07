Промоутер: первый вероятный соперник Усика в суперсерии — Марко Хук

Александр Красюк, генеральный директор промоутерской компании K2, заявил, что августовский бой Александра Усика в Украине отменён, а его наиболее вероятным оппонентом в первом бою Всемирной суперсерии станет экс-чемпион мира Марко Хук.

«Сегодня мы вылетаем в Монако, где на выходных состоятся официальные процедуры суперсерии — жеребьёвки, назначения. Там будет обсуждаться и дата первого боя Александра. Сама процедура жеребьёвки пройдёт в субботу, 8 июля.

Поединок Александра, который планировался на конец августа в Украине, будет отменён. Скорее всего, бой Александра пройдёт теперь в сентябре, и в зависимости от того, кто будет соперником, будет определено и место. Возможно, это тоже будет Украина. Наиболее вероятными противниками Александра, как сеяного боксера, на данный момент мне видятся Марко Хук и Кшиштоф Гловацки. Хотя кандидатура польского боксера ещё окончательно не утверждена, возможен также вариант с кубинцем Майком Пересом (участником турнира стал именно Перес. — Прим «Чемпионата»).

Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик также вне посева, но россиянин — обязательный претендент Мариусу Бриедису, а поляк — Мурату Гассиеву", — приводит слова Красюка Ringside24.