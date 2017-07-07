Команда Ковалёва пока не получила ответ по апелляции на исход боя с Уордом

Команда российского боксёра Сергея Ковалёва пока ещё не получила ответа на свою апелляцию на исход матча-реванша с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уордом.



«На данный момент у нас нет ответа», — рассказала промоутер Ковалёва Кэти Дува, слова которой приводит ТАСС.



Повторный бой между Ковалёвым и Уордом состоялся 18 июня в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой американца в восьмом раунде. Однако в команде россиянина считают неправомерной остановку боя, так как решающие два удара были нанесены ниже пояса.