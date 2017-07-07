Корнилов: Лебедев мог бы сразиться с победителем Всемирной боксёрской суперсерии

Российского боксёра Дениса Лебедева, владеющего титулом чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA с приставкой «супер», мог бы заинтересовать бой с победителем турнира Всемирной боксёрской суперсерии. Об этом сказал менеджер российского боксёра Вадим Корнилов.



9 июля в Екатеринбурге Лебедеву предстоит провести бой с австралийцем Марком Флэнаганом.



«В данный момент Лебедев принял решение не участвовать в турнире тяжеловесов World Boxing Super Series. На это было несколько причин, и случилось так, как случилось. У Дениса сейчас всё в порядке с боями, в это воскресенье он будет защищать свой титул WBA Super и никому его отдавать не намерен — ни сейчас, ни позднее.



Дело в том, что Денис владеет поясом WBA Super, и тот боксёр, который одержит победу в суперсерии, всё равно будет иметь ещё одного чемпиона в дивизионе помимо себя. Таким образом, поединок за звание абсолютного чемпиона между ними будет напрашиваться само собой. Возможно, именно так всё и произойдёт. По крайне мере нас такое развитие событий может заинтересовать», — цитирует Корнилова Allboxing.