Рябинский: Бивол — хорошая конкуренция Уорду

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о перспективах временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, отметив, что тот может оказать достойную конкуренцию американцу Андре Уорду.

«Бивол — уже звезда, мы будем двигать его в основном в Америке. Это классный боксёр, который действует в академическом стиле, при этом скоростной.

Это хорошая конкуренция Уорду. Топ-соперники? Подождите, мы поднимаем его в рейтингах. Относительно желания регулярного чемпиона WBA Клеверли ещё не всё очевидно, тут идут переговоры», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».