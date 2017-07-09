Бой Лебедев — Флэнаган начнётся в 21:30 мск

Поединок чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Дениса Лебедева (29-2-0, 22 КО) с австралийцем Марком Флэнаганом (22-4-0, 15 КО) стартует в 21:30 по московскому времени. Бой пройдёт в Екатеринбурге и станет для Лебедева первым после поражения от Мурата Гассиева и потери титула IBF.

Накануне прошла официальная церемония взвешивания. Весы под Лебедевым показали 90,4 кг, Флэнаган потянул на 90,3 кг.

Следить за событиями вокруг боя и ходом самого поединка можно в текстовой трансляции «Чемпионата» по ссылке.