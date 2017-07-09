Денис Лебедев победил Марка Флэнагана

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в первом тяжёлом весе 37-летний россиянин Денис Лебедев (30-2-0, 22 КО) одержал победу над 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22-5-0, 15 КО).

На протяжении всего боя Лебедев владел преимуществом: чаще попадал, был точнее в защите. В девятом раунде россиянин потряс соперника ударом в солнечное сплетение, и рефери отсчитал Флэнагану нокдаун. В итоге Лебедев победил на картах всех трёх судей: 119:108 дважды, 120:107.

Встреча бойцов состоялась 9 июля в Екатеринбурге.

Лебедев победил Флэнагана. Как это было.