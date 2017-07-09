Лебедев: на такой бой и настраивался

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал свою победу единогласным решением судей над Марком Флэнаганом.

«Примерно на такой бой и настраивался. Я никогда не жду лёгких боёв, а уж тем более от Флэнагана. Лёгких путей мы никогда не выбираем. Флэнаган перед боем мне лично сказал: «Я выиграю у тебя завтра». Это было в гостинице. На это мой тренер ответил: «Лучше тебе быть готовым, иначе мы вынесем тебя». Это была перепалка с улыбками.

Планы на будущее у меня есть, но я вам о них скажу позже, сейчас не могу. На ринге меня ещё обязательно увидите», — сказал Лебедев в программе «Все на матч».