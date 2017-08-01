Беллью не будет драться с Уордом

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью рассказал, что планы о проведении боя с Андре Уордом, скорее всего, не сбудутся.

«Эдди Хирн уже закрывает сделку по моему следующему сопернику. Если честно, думал, что бой с Уордом неминуем. Но Хирн пришёл ко мне и сказал, что я буду драться с кем-то другим. Он заявил, что этот бой состоится. Я верю в Хирна, а он верит в меня. Именно он привёл меня к сегодняшним вершинам», — приводит слова британского боксёра издание Sky Sport.