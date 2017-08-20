Уорд: я зализываю раны после боя, а тренер бросает вызов Джошуа

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд не стал отказываться от возможности боя с чемпионом WBA/IBF в супертяжёлой категории Энтони Джошуа. В то же время подтверждать вызов, брошенный его тренером Вирджилом Хантером, американец не стал.

«Мы не отбрасываем никаких вариантов. Я очень уважаю Джошуа, он чемпион в супертяжёлом весе. Он заработал титул тяжёлым трудом, побил старого чемпиона Кличко в отличном бою. Но я хочу, чтобы Вирджил был поосторожнее.

Я только вышел из боя, зализываю раны, а он бросает вызов чемпиону супертяжёлого веса. Не хочу быть неверно понятым. Джошуа — чемпион мира и заслуживает уважения. Но мы с командой верим, что можем побить любого. Время покажет", — цитирует Уорда Sky Sports.