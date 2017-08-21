Уорд: я не против болтовни Беллью, но пусть помнит, что это не кино

Чемпион мира WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорд ответил на вызов Тони Беллью.

«Думаю, за всю свою карьеру я доказал, что ни от кого не бегаю. Я всё делаю в стиле старой школы. Мой послужной список, большие бои и победы можно увидеть. Просто нужна подходящая ситуация. В 33 года мне нужен важный бой, или я сижу дома.

Я очень уважаю Беллью, он квалифицированный боец. Бой не будет лёгким, и я не против его болтовни, но ему стоит помнить, что это настоящая жизнь. Это не кино, не «Крид», всё по правде. Пока он это понимает, всё в порядке", — цитирует Уорда Sky Sports.