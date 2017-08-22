Усик: бой Мейвезера с Макгрегором — это пощёчина боксу

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик нелестно отозвался о поединке между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Это позор боксу. Пощечина его величеству боксу. Как может попасть Магрегор, который боксирует в ЮФС? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там, где-то какими-то скользями пролетало. Это спорт джентльменов, а там идёт спорт доллара», — цитирует Усика Bazasport.