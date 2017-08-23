Чемпион UFC Джонс сдал положительный допинг-тест

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс попался на допинге, сообщает MMA Fighting. Положительный тест на стероидный туринабол Джонс сдал перед боем против Даниэля Кормье, который состоялся 29 июля и завершился победой Джона нокаутом. Джонс отобрал у Кормье чемпионский титул, который теперь, по данным TMZ, будет возвращён Даниэлю. Глава UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN отметил, что решение на данный момент не принято.

UFC подтвердила положительный тест Джонса в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отметим, что спортсмены, впервые попавшиеся на употреблении туринабола, получают дисквалификацию на срок до двух лет от USADA.