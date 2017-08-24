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Баду Джек хочет боя со Стивенсоном и Уордом

24 августа 2017, четверг. 23:23 Бокс/ММА

26 августа в Лас-Вегасе экс-чемпион мира во втором среднем весе Баду Джек проведёт бой за пояс по версии WBA Regular с Нэйтаном Клеверли, и, таким образом, попробует завоевать титул во второй весовой категории.

Тем не менее, ещё до поединка с британцем Джек планирует дальнейшие бои. В частности он выразил заинтересованность в организации встречи с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонисом Стивенсоном.

«Я не знаю, почему Стивенсон не хочет драться со мной. Кажется, его не особо привлекают встречи с сильными оппонентами. Но я хочу больших и денежных боёв. Мне интересно проверить себя с лучшими. Адонис один из них. Я слышал, что Андре Уорд хочет покинуть наш дивизион, но он лидер P4P, и по идее все должны хотеть боя с ним. Я бы с радостью с ним встретился, почему бы и нет?», — приводит слова Джека The Ring.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Адонис Стивенсон Андре Уорд
Новости. Бокс/ММА
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