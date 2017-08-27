Уорд: ожидал меньшего от Макгрегора и большего от Мейвезера

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд поделился впечатлениями от боя Флойда Мейвезера-младшего с Конором Макгрегором.

«Я ожидал гораздо меньшего от Макгрегора и немного большего от Мейвезера. Думаю, возраст Мейвезера себя показал. У него ещё осталось много сил, но, когда начинаешь пропускать удары, которые обычно не пропускаешь — особенно в бою с парнем без опыта, — пришла пора вешать перчатки на гвоздь. Не то чтобы ты уже не можешь выступать. Но уйти хочется прежде, чем перестанешь мочь.

Я не понимаю, почему Флойд подставлял Макгрегору спину. Я такого не делаю, нас учат этого не делать. Надо всегда защищать себя. Если бы Конор утратил самообладание и сильно ударил по затылку, Флойд мог получить серьёзную травму. Так что я этого не понимаю. Макгрегор показал большую выдержку, хотя несколько ударов мы видели", — цитирует Уорда Bloody Elbow.