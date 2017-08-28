Рябинский: бой Мейвезер — Макгрегор — круто сделанный цирк

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что поединок Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора не имел отношения к спорту.

«Очень большой и круто сделанный цирк. Шоу классное, но к спорту отношения не имеет. Но для не очень искушенных людей – супер», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Бой с Мейвезером был первым для Макгрегора на боксёрском ринге. Чемпион UFC в лёгкой категории был нокаутирован 40-летним Мейвезером в десятом раунде. До этого Мейвезер не выходил на ринг два года.