Тренер Усика: знаем, что Хук никогда не сдаётся

Сергей Ватаманюк, один из тренеров чемпиона мира по версии WBO Александра Усика, заявил, что ожидает тяжёлого поединка своего подопечного с Марко Хуком.

«Мы пытаемся понять, что нам необходимо для победы. Мы тренировались над кое-какими вещами и смотрели видео с участием Хука. Безусловно, для зрителей это будет классный бой. Хук защищал пояс чемпиона 13 раз, в то же время Усик — действующий чемпион. Мы знаем, что Марко никогда не сдаётся, идёт вперёд и старается победить. У нас нет недооценки соперника.

Фавориты турнира? Не люблю об этом говорить, потому что это тяжёлый вес и всё может решить один удар. Но если не верить в победу, то её не завоевать. Саша хочет завоевать все титулы и выиграть трофей имени Мухаммеда Али. Усик очень умён, он слушает и любит учиться. Он тяжело работает и прогрессирует от боя к бою", — приводит слова Ватаманюка BoxingScene.