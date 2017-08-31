Первая чемпионка UFC Роузи вышла замуж на Гавайях

Американский боец ММА, первая чемпионка UFC Ронда Роузи вышла замуж за своего соотечественника и давнего партнёра, также выступающего в UFC Трэвиса Брауна.



Церемония бракосочетания 30-летней Роузи и 35-летнего Брауна состоялась 27 августа на Гавайях, сообщает британское издание Daily Mail. Для своей свадьбы пара выбрала наряды в светлых тонах.



Ронда Роузи в 2012 году стала первой женщиной, подписавшей профессиональный контракт с UFC.

Фотографию молодожёнов можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.