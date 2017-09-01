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Беллью: Уорд не сможет победить меня, учитывая его стиль

1 сентября 2017, пятница. 21:53 Бокс/ММА

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью, заявил, что, в случае если чемпион мира в полутяжёлом весе и решится на бой с ним, он не сможет одержать победу.

«Мне нравится такой бой. Я уважаю Уорда, он великолепный боец, но он не сможет побить меня. Это просто, многое заключается в силе и габаритах. Его стиль и умения, не позволят ему перебить мой стиль и мои умения. Он не победит меня. Что касается других боёв, мне по-прежнему интересен поединок с Паркером. Хьюи Фьюри всё еще не очень известен и не побил ни одного известного боксёра», — цитирует Беллью BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Андре Уорд
Новости. Бокс/ММА
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