175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Усик: Хук — самый известный и престижный соперник, которого я мог выбрать

4 сентября 2017, понедельник. 15:50 Бокс/ММА

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальная встреча Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александром Усиком и Марко Хуком.

Менее чем за неделю до поединка украинец поделился мыслями о сопернике, а также рассказал о причинах, которые побудили его выбрать себе в оппоненты именно Хука.

«Марко Хук — самый известный и престижный оппонент, которого я мог выбрать. Он провёл наибольшее количество защит титула в истории первого тяжёлого веса, он очень опытен. Хук тяжёлый соперник, который ничего и никого не боится.

У меня есть тактика для боя с ним, и это необходимо, так как, по моему мнению, он самый сложный соперник в этом турнире, но почему я должен сейчас говорить об этом? Я не буду давать Хуку преимущества, которого он не заслуживает. Я его удивлю. К тому же у него и без того есть преимущество. Он будет боксировать дома, что придаст ему сил. Но я люблю такие вызовы", — приводит слова Усика Boxingnews24.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Теги
Александр Усик Марко Хук
Новости. Бокс/ММА
4 сентября 2017, понедельник
15:50 Усик: Хук — самый известный и престижный соперник, которого я мог выбрать
14:58 Джошуа: в бою Головкин — Альварес ставлю на Сауля
14:28 Кроуфорд намекнул, что готов подняться в полусредний вес
13:51 Кудряшов: в любом случае пройду Дортикоса
13:16 Де ла Хойя: у Котто несколько возможных соперников на следующий бой
12:17 Мандайн, Варгас и Питерсон в списке возможных соперников Хорна
11:19 Хабилов хочет встретиться с Джонсоном или с Ли
10:38 Амир Хан в следующем году намерен побороться за титул
10:08 Фрэмптон: Макгрегор побьёт Малиньяджи
09:34 Альварес не заинтересован в поединке с Котто
00:57 Кормье: гордился Макгрегором, когда он дрался с Мейвезером
3 сентября 2017, воскресенье
23:45 Стивенсон: Джек бросил мне вызов, и я готов к бою
22:54 Яновский: сборную России тренирует не профессионал
21:47 Уорд: Стивенсон оставил нам с Ковалёвым тяжёлую работу, а теперь хочет боя
19:40 Промоутер Ковалёва: преждевременно говорить о возвращении Сергея на ринг
18:52 Альварес: не видел мексиканского стиля в бою Мейвезер — Макгрегор
18:21 Мутко: надо разобраться, почему россияне не дошли до золота на чемпионате мира
16:40 Тренер Ригондо: Донэйр более сложный соперник, чем Ломаченко
15:14 Пакьяо надеется провести второй бой с Хорном на Филиппинах
14:33 Волков: с радостью бы возглавил турнир UFC в России
13:54 Арреола: Уайлдер — лучший в супертяжёлом весе
12:57 Волков: спарринги с Шилтом были сложнее, чем бой со Штруве
12:38 Маргарито: Джонс дрался очень грязно
11:28 Мандайн хочет боя с Хорном
10:49 Магомедшарипов бросил вызов Лобову: я жёстко побью его
10:25 Волков: мне всё равно, с кем драться дальше
09:32 Маргарито одержал победу над Карсоном Джонсом
09:11 Волков и Штруве получили бонус по $ 50 тыс. на турнире UFC Fight Night 115
00:42 Волков нокаутировал Штруве на турнире UFC Fight Night 115
2 сентября 2017, суббота
23:32 Тищенко: Савон поймал кураж, и я не смог изменить ход поединка
23:08 Евгений Тищенко проиграл Эрисланди Савону в финале ЧМ-2017
22:52 Промоутер Хорна: не верю, что Пакьяо испугался Джеффа
20:01 Хан признал, что его обвинения в адрес Джошуа были необоснованными
18:24 Внеочередной конгресс АИБА пройдёт в октябре-ноябре в Лозанне
17:48 Кирилл Кузьмин сразится с Вадимом Шабадашем на турнире M-1 Challenge 83
16:34 Тренер Ригондо: Ломаченко надо ещё много учиться, чтобы дойти до уровня Ригондо
15:51 Д.Мейвезер: Атлас выставляет себя дураком, говоря о Флойде
14:44 Алду: конечно, Макгрегор не одержал моральной победы в бою с Мейвезером
13:36 Макдональд: убеждён, что во время нашего боя Лоулер был на допинге
12:38 Слушание по антидопинговому делу Тайсона Фьюри до сих пор не назначено
11:51 Доктор О'Кэрролл: бой Макгрегор — Мейвезер остановили из-за признаков сотрясения
11:15 Вудли сразится с Сен-Пьером, если тот побьёт Биспинга
10:28 Допинг-тест Джонса на следующий день после боя с Кормье был отрицательным
09:47 Хирн: Ортис хочет, чтобы WBA отдала ему пояс Джошуа
00:50 Грувз: всё ещё не достиг того, о чём мечтал в детстве
Все новости RSS
Партнерский контент