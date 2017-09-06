Усик: буду благодарен богу, если выиграю трофей, названный в честь Мухаммеда Али

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился ожиданиями о предстоящем четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии бокса с Марком Хуком, который пройдёт 9 сентября в Берлине.

«Если хочешь быть чемпионом, ты обязан побеждать лучших, а Хук — один из них. Я выбрал этот турнир, потому что он поможет мне достичь моей цели, я хочу завоевать все пояса. Кроме того, на кону будет престижный трофей имени Мухаммеда Али, мы родились с ним в один день, и я восхищаюсь им. Буду благодарен богу, если выиграю трофей, названный в его честь», — приводит слова Усика официальный сайт Всемирной суперсерии бокса.