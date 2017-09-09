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Али Ахмедов: скоро увидите мой бой с Уордом или Ковалёвым

9 сентября 2017, суббота. 19:41 Бокс/ММА

Казахстанец Али Ахмедов после победы над американцем Джастином Томасом выразил уверенность, что вскоре ему удастся выйти на самый высокий уровень и добиться проведения боя с американцем Андре Уордом или россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Ближайшие планы — как можно больше титулов. Добираться до таких боёв, как с Адонисом Стивенсоном, осталось совсем немного. Андре Уорд — почему нет? Сергей Ковалёв… Я думаю, осталось совсем немного. Увидите скоро кард Ахмедов — Уорд или Ахмедов — Ковалёв. Я к этому иду», — цитирует Ахмедова Sports.kz.

Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
9 сентября 2017, суббота
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