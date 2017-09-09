Али Ахмедов: скоро увидите мой бой с Уордом или Ковалёвым

Казахстанец Али Ахмедов после победы над американцем Джастином Томасом выразил уверенность, что вскоре ему удастся выйти на самый высокий уровень и добиться проведения боя с американцем Андре Уордом или россиянином Сергеем Ковалёвым.



«Ближайшие планы — как можно больше титулов. Добираться до таких боёв, как с Адонисом Стивенсоном, осталось совсем немного. Андре Уорд — почему нет? Сергей Ковалёв… Я думаю, осталось совсем немного. Увидите скоро кард Ахмедов — Уорд или Ахмедов — Ковалёв. Я к этому иду», — цитирует Ахмедова Sports.kz.