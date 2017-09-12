Менеджер Усика: думаю, следующим соперником Александра будет Бриедис

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика, полагает, что следующим оппонентом его клиента по Всемирной суперсерии станет Марис Бриедис.

«Ничего не могло быть лучше, чем такая победа Усика над Хуком. Хороший бой и красивая победа. Думаю, это было одно из лучших выступлений Александра. Мне понравилось, что он никак не отреагировал на ту грязь, которую себе позволил Хук перед и во время боя.

Думаю, следующим соперником Усика будет Бриедис, я бы поставил на него. После этого нас будет ждать ещё один яркий бой", — цитирует Климаса Boxingtalk.