Джонс-младший: Уорд был великим боксёром

Бывший чемпион мира в четырёх весовых организациях Рой Джонс-младший подчеркнул, что завершивший профессиональную карьеру Андре Уорд был великим боксёром. Уорд объявил о своём уходе 21 сентября.



«Не знаю точно, каково его место в истории бокса, но уверен, что он находится рядом с её вершиной. Не так много людей способных его победить. Все его победы были одержаны по-разному. Он был универсальным бойцом. Он был великим боксёром, одним из величайших чемпионов мира, у него была блестящая карьера», — цитирует Джонса BoxingScene.