Соперником Уайлдера станет Стиверн, бой пройдёт 4 ноября

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведёт бой 4 ноября с канадцем Бермейном Стиверном, сообщает BoxingNews24. Его бывший соперник Луис Ортис отсранён от соревнований из-за положительного допинг-теста.



Ранее сообщалось, что допинг-тест кубинца дал положительный результат на лозартан, препарат, который прописывают людям с высоким кровяным давлением, а также страдающим от нефропатии (заболевание почек).



На счету Стиверна 27 боёв, в которых он одержал 25 побед, из них 21 нокаутом. Уайлдер на профессиональном ринге пока не знает поражений, 37 раз победив нокаутом в 38 боях. В январе 2015 года бойцы уже встречались на ринге, тогда Уайлдер победил своего оппонента по очкам и отнял у Стиверна титул чемпиона мира по версии WBC.