Стиверн: Уайлдер не хочет реванша, поскольку боится меня

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC гаитянин Бермейн Стиверн считает, что Деонтей Уайлдер должен бояться его. Реванш пройдёт 4 ноября в Бруклине.



«Уайлдер не хочет реванша, поскольку боится меня. Он знает, что впереди. Всё, что он смог сделать в первом бою, я проглотил, как завтрак. Я бы на его месте не захотел реванша. Это так же, как когда я дрался с Ареолой. Я побил его, но второй раз встречаться с ним не хочу — он крепкий парень», — приводит слова Бермейна Стиверна BoxingScene.